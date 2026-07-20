魯比奧與黎巴嫩總統奧恩會面　討論與以色列框架協議落實情況

美國國務院7月19日公布，國務卿魯比奧（Marco Rubio）當天與到訪美國的黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）會面，討論美黎以三方框架協議的落實情況。



圖為2026年7月19日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與到訪美國的黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）會面。（X@SecRubio圖片）

聲明指出，雙方討論了解除黎巴嫩真主黨（Hezbollah）武裝、摧毀其恐怖主義基礎設施，以及在黎巴嫩實現和平等議題。魯比奧在會面時重申，美國支持落實三方框架協議，及支持為黎巴嫩為人民帶來安全、和平與更美好未來。

中東媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 定於21日在白宮會見奧恩，這將是奧恩2025年1月就任總統以來，首次與美國總統舉行正式會晤，也是2009年以來黎巴嫩國家元首首次訪問白宮。

圖為2026年7月19日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與到訪美國的黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）會面。（X@SecRubio圖片）

今年6月26日，黎巴嫩、以色列在美國斡旋下達成框架協議。根據協議，以軍將逐步撤出黎巴嫩南部的部份地區，由黎巴嫩軍隊接管相關區域，並推動當地武裝組織解除武裝，為最終實現長期和平創造條件。但框架協議達成後，真主黨表示不會放棄武裝，以色列也多次對黎巴嫩境內目標發動打擊。

7月14日，黎以在意大利羅馬舉行新一輪會談。據報道，雙方就以軍從黎巴嫩南部首批兩個「試點區域」撤軍，以及後續由黎巴嫩軍隊進駐部署機制上取得進展。