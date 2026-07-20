菲律賓證實王毅本週將出席東盟系列會議　魯比奧：願與對方會晤

菲律賓外交部7月20日（周一）表示，中國外長王毅本週將出席在馬尼拉舉行的東盟11國會議。美國務卿魯比奧（Marco Rubio）則稱，願與王毅在菲律賓進行會晤，並證實中國國家主席習近平預計將在9月訪問美國。



綜合外媒報道，東盟2026菲律賓發言人伊姆佩里亞爾（Dominic Xavier Imperial）證實，菲律賓外交部長拉薩羅（Maria Theresa Lazaro）預計將在會議間隙與王毅會面，但他拒絕透露會議議程。

2026年1月29日，東盟外長非正式會議在菲律賓宿務舉行。（Facebook@Vivian Balakrishnan）

伊姆佩里亞爾表示，鑑於中東、緬甸及其他地緣政治熱點地區的衝突持續影響該地區，這次會議召開的時機至關重要。伊姆佩里亞爾稱，「預計會議將提及緬甸問題、泰柬邊界問題以及中東局勢。」

2026年2月13日，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧在德國慕尼黑會面（Pool via REUTERS）

菲律賓將於7月20日至24日主辦第59屆東盟外長會議、與東盟11個對話夥伴舉行的會後部長級會議、東盟與中日韓（10+3）外長會議、東盟地區論壇、東亞峰會外長會議，以及紀念《友好合作條約》簽署50周年的相關活動。