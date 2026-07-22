聯合國：上半年俄烏戰爭平民傷亡增37%　屬戰爭罪須調查追究責任

聯合國星期二（7月21日）說，今年上半年俄烏戰爭中傷亡的平民人數上升了37%。



法新社報道，俄羅斯和烏克蘭均否認以平民為攻擊目標，但近幾個月來，雙方加大了互相空襲的力度。

聯合國駐烏克蘭人權監測團團長貝爾（Danielle Bell）在日內瓦告訴記者，他們記錄到1396名平民死亡、7978人受傷。這一數字比去年同期增長37%，幾乎是2024年資料的兩倍。

貝爾說，部分原因是使用遠端彈道導彈和無人機的情況增加，「影響了遠離前線的密集城區」。她舉例說，本月初基輔遭到導彈襲擊，一處居民區被擊中，導致整棟樓倒塌，造成19名平民死亡、76人受傷。

聯合國駐烏克蘭人權監測團團長貝爾（Danielle Bell）表示，俄烏戰爭的平民死傷人數，比去年同期增長37%，幾乎是2024年資料的兩倍。(UN)

貝爾補充說，由於烏克蘭越來越多地使用遠端武器向俄羅斯境內開火，俄羅斯境內的平民傷亡人數也顯著增加。她引述俄羅斯可靠的公開來源報導稱，今年上半年，俄羅斯境內發生的襲擊造成250名平民死亡、1596人受傷。

「與去年相比，俄羅斯聯邦的平民傷亡人數增加121%。」貝爾說，導致平民傷亡人數激增的第二個原因是雙方在前線地區廣泛使用短程無人機和滑翔炸彈。「今年上半年，短程無人機造成的平民傷亡增加了65%。這些無人機正在從根本上改變前線社區的平民生活。」

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人阿爾-希坦（Thameen Al-Kheetan）告訴記者：「根據國際人道主義法，平民和民用基礎設施受到嚴格保護，任何此類蓄意攻擊都是戰爭罪。」

「無論是在烏克蘭還是在俄羅斯，所有造成平民傷亡或受影響的襲擊事件都需要進行調查，以追究責任，伸張正義。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

