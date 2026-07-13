美參議員格雷厄姆猝逝前訪基輔　揚言中國可施壓俄國結束俄烏戰爭

曾擔任美國國會參議院共和黨領袖的麥康奈爾（Mitch McConnell），近期突傳健康狀況惡化的消息，引發外界各種猜想。但誰也沒想到，格雷厄姆（Lindsey Graham）這個國會山老牌政客，卻無預警地「先行一步」。



當地時間7月12日，格雷厄姆的辦公室發布聲明稱，這名南卡羅來納州（South Carolina）共和黨籍聯邦參議員因突發急病，於當地時間7月11日晚去世，終年71歲。此前，他剛剛結束對烏克蘭首都基輔的訪問，於7月10日會見了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

根據路透社（Reuters）的報道，格雷厄姆多次訪問基輔，而他在最後一次訪烏行程中提及俄烏衝突時強調，未來幾個月將是尋求外交解決方案的窗口期。作為曾經的「拱火者」，他還用一種「甩鍋推責」的口氣宣稱，中國可以在向俄羅斯施壓促成和平談判、從而幫助結束俄烏衝突方面發揮決定性作用。

「結束這場戰爭之路、通往和平之路，更多地是經由北京，而非華盛頓、基輔或莫斯科。中國擁有巨大的影響力。我希望他們能利用這種影響力造福世界。」格雷厄姆當時對記者說：「我不認為普京（Vladimir Putin，又譯普丁）目前已準備好（談判），但要讓他轉變態度並不需要太大的推動力。我們越早開啟關於和平的對話，這場戰爭就能越快結束。」

據報道，格雷厄姆在基輔的時候仍然堅稱，增強烏克蘭的軍事能力，並將制裁措施與外交努力相結合，可能會迫使俄羅斯坐到談判桌前。

「我們正處於一個關鍵的機遇時刻。」格雷厄姆說：「在接下來的幾個月裏，如果我們應對得當，即增強烏克蘭的殺傷力，並促使各方協助我們應對普京而非為其提供支持，我們就有可能結束這場戰爭。」

美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）（Reuters）

而對於兩人的會晤，澤連斯基則表示，雙方討論了烏克蘭在防空方面的迫切需求以及針對俄羅斯的制裁法案。

事實上，有關在烏克蘭危機上的立場，中方早已多次且清晰地闡明，對於世界上的爭端與衝突，中國一貫主張對話協商、政治解決。在俄烏衝突問題上也一樣。

中國不是這場危機的製造者，更不是當事方，但我們沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。從危機爆發的第二天起，中方就希望對話協商解決。任何衝突的終點都是談判桌，歷史最終一定是公正的。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。同時我們期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談的進程中來。

對於格雷厄姆的突然死亡，美國全國廣播公司（NBC）報道稱，據該媒體獲得的警方無線電錄音顯示，7月11晚間，緊急救援人員接到報警稱，格雷厄姆在家中發生「心臟驟停」。NBC獲得的照片顯示，醫護人員用擔架將一名傷者從格雷厄姆家中抬到等候的救護車上，警車和消防車也趕到了現場。

報道介紹稱，格雷厄姆於2003年當選參議員，是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「親密政治盟友」，他曾擔任美國國會參議院預算委員會主席，並計劃在今年11月尋求連任第五個為期六年的參議員任期。

格雷厄姆是美國國會參議院中最具知名度的政客之一，也是共和黨黨內國防和國際事務方面的重要人物。作為美國國會的「對華鷹派」人物，他生前曾三度竄訪台灣，多次在屬於中國內政的台灣問題上指手畫腳、說三道四。

格雷厄姆也是以色列和烏克蘭的堅定支持者，同時持反伊朗立場，而由於素以「鷹派」著稱，格雷厄姆也被許多網民批評為是「戰爭販子」。

不過，遠在以色列，也齊刷刷地傳來了對於「戰爭販子」的哀悼。

2026年7月11日，美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham，左）晚上突然因病離世，享年71歲。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）對格雷厄姆的逝世感到悲痛，並指他是以色列的好朋友，也是其摯友。（X@netanyahu）

路透社報道稱，當地時間7月12日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在一份聲明中稱：「林賽（格雷厄姆）明白，以色列和美國的安全是密不可分的。以色列失去了一位最偉大的朋友，美國失去了一位偉大的愛國者，我失去了一位摯友。」

而在社交媒體X（前稱Twitter，推特）平台上，包括以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）、國防部長卡茨（Israel Katz）、外交部長薩爾（Gideon Saar）和前總理貝內特（Naftali Bennett）等高層人士，紛紛發帖稱格雷厄姆是「以色列的真正朋友和最堅定的支持者之一」。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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