紐時：俄烏戰爭後日本成俄間諜據點　負責人藏警視廳眼皮底下活動

《紐約時報》13日引述報道披露，自2022年俄烏戰爭開始以來，西方各國將數百名俄羅斯間諜驅逐出各自首都，並將與克里姆林宮有聯繫的公司列入黑名單，而當中數十名轉向日本，令該國成為俄羅斯間諜據點，其負責人所在辦公室甚至只距離警察廳總部不到10分鐘路程，直接在當局眼皮底下活動。



《紐約時報》通過查閱機密政府文件、企業記錄及採訪數十名情報和政府官員獲悉，俄烏戰爭開始後，俄羅斯利用日本間諜法薄弱和發達的高科技產業，為軍方供應武器零部件。

據指，間諜活動以俄羅斯軍事情報總局（GRU）下屬的秘密部門「第20局」為核心，這些軍官偽裝成外交官或商人，在日本購買或竊取戰場所需技術，並與當地物流公司合作（如 Proco Air），將這些零部件運往有俄羅斯航空運營的國家（如越南、斯里蘭卡等）規避制裁，隨後再走私回俄。

圖為2019年5月，俄羅斯航空一架民用飛機停在機場。（TASS）

東京行動的負責人馬克西姆·弗拉基米羅維奇·菲爾琴科夫偽裝成俄羅斯航空員工，其辦公室距離負責調查間諜活動的警察廳總部步行只有10分鐘的路程。

長期以來，日本一直被視為間諜天堂，部分原因是二戰後由戰勝國設計的限制措施導致該國情報機構力量薄弱，甚至沒有對外情報機構。

烏克蘭層多次向日本外務省發正式外交信函，提供在俄武器殘骸中發現來自日本電氣公司（NEC）、松下、東芝等日本製產品的證據。

內閣官房長官木原稔13日在會見傳媒時回應，稱知悉有關媒體報道，但鑑於當中均是個案而不予回應。但他補充指，日方認識到應對威脅國家安全的外國情報活動（如敏感信息盜竊）的需求日益增長，相關部門正在進行嚴厲打擊。