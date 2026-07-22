魯比奧晤王毅：討論習近平訪美事宜　中美有潛在合作領域

撰文：成依華
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東盟外長會7月22日繼續在菲律賓舉行，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中國外長王毅在場邊舉行會面。魯比奧之後表示，他與王毅談了很多關於中國國家主席習近平計劃訪美的事宜。

魯比奧稱，雙方有分歧但他們的工作就是管理分歧，且存在潛在的合作空間，「我們現在需要9月完成的工作是確定這些合作領域，以便為一次非常正面的訪問奠定基礎……我們對此展開很多討論。」

2026年7月22日，美國國務卿魯比奧在東盟外長會場邊會見傳媒（Pool via REUTERS）

他並稱「雙方存在一些大分歧，兩邊都承認這一點，我們要努力應對，我認為這些分歧在可預見未來仍會存在…… 我們當然永遠捍衛我們國家利益，我預期他們也會按照自己的定義這樣做，但我認為存在一些潛在合作領域。」

他指雙方未有討論關於干預選舉的事情。美國總統特朗普早前於7月16日指責中國政府干預選舉

2026年7月22日，王毅在菲律賓會見美國國務卿魯比奧（不在圖中）（Reuters）

路透社較早前報道，預料中美會商談關於中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）或9月會面的事宜。

據俄羅斯方面指，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）7月23日也會與魯比奧會晤。

2026年7月21日，美國國務卿魯比奧與太太珍妮特（Jeanette Dousdebes Rubio）抵達菲律賓馬尼拉（Reuters）

王毅晤東盟秘書長

王毅前一天在馬尼拉會見東盟秘書長高金洪，他表示南海是地區國家的共同家園，南海問題不應成爲中國東盟關係間的障礙。

他談到近日中菲的衝突風波，指菲律賓軍警部分勢力蓄意挑釁，製造海上事端，服務的是外部勢力的利益，破壞的是中菲關係改善進程和南海的和平穩定，地區國家應當高度警惕，中方願同東盟排除干擾因素，加快推進「南海行爲準則」磋商，共同打造和平、穩定、合作、友好的南海新敘事，把南海問題主動權牢牢掌握在自己手中。

2026年7月22日，王毅在菲律賓出席東盟外長會（Reuters）
菲律賓證實王毅本週將出席東盟系列會議　魯比奧：願與對方會晤魯比奧與黎巴嫩總統奧恩會面　討論與以色列框架協議落實情況美國魯比奧將赴菲律賓出席東盟會議　路透社：料與中方商談習特會
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