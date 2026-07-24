紐約中央公園附近發生持刀襲擊2傷　警：疑犯曾高呼「真主偉大」

美國紐約中央公園附近7月23日發生持刀襲擊案，兩名成年男子受傷送院。疑犯被捕，警方表示，疑犯襲擊期間曾高呼「真主偉大」。



美國全國廣播公司（NBC）報道，事發於23日下午1時31分左右，兩名事主位於曼哈頓中央公園附近的街頭接連遇襲。警方指兩名傷者分別為亞裔及猶豫裔，送院時情況穩定，預計沒有生命危險。

紐約中央公園附近7月23日發生持刀襲擊案，51歲疑犯（中）其後落網。（Manhattan Shomrim 截圖）

警方其後由一名途人帶領下，在附近拘捕51歲的疑犯莫拉萊斯（Raul Morales），根據傷者及目擊者口供，疑犯襲擊時曾高呼「真主偉大」，當局正調查事件原因，評估案件是否涉及種族仇恨，另外兩名傷者似乎並不認識，他們與疑犯亦沒有任何關係。

警方亦提到，疑犯並沒有精神病史，但初步調查指或可能與精神病有關。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）已經聽取事件，他對傷者情況穩定感到欣慰，同時感謝紐約警方的貢獻，強調這些仇恨及卑劣的襲擊在當地無立足之地。州長霍楚爾（Kathy Hochul）亦表示，不同信仰及出身的人士在紐約和睦共處，一直是當地的優勢。