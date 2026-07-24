中國商務部將14家歐盟實體列出口管制名單　反制歐方制裁中港企業

中國商務部7月24日表示，歐方7月23日晚正式發布第21輪對俄制裁措施，將14家中國內地和香港企業列入名單制裁，針對歐方惡劣行徑，中方決定將拉法特集團等14家歐盟實體列入出口管制管控名單。



中國商務部新聞發言人稱，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，針對歐方上述惡劣行徑，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，中方決定將拉法特集團（Lafert S.p.A.）等14家歐盟實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：

一、禁止出口經營者向上述14家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述14家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

根據中方公告，14家歐盟實體如下：

1. 拉法特集團（Lafert S.p.A.）

2. 嘉耐特公司（Garnet S.r.l.）

3. 辛德豪瑟材料有限公司（Sindlhauser Materials GmbH）

4. 萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）

5. 安特拉科化工貿易有限公司（Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH）

6. InPACT公司（InPACT S.A.）

7. 三五實驗室（III-V LAB）

8. Cavok UAS公司（Cavok UAS）

9. 維戈爾光電公司（Vigo Photonics S.A.）

10. 弗羅茨瓦夫理工大學（Politechnika Wroclawska）

11. IHC公司（IHC Merwede Holding B.V.）

12. 太脫拉卡車公司（TATRA TRUCKS a.s.）

13. Opticoelectron集團（Opticoelectron Group）

14. Ekspla公司（Ekspla UAB）