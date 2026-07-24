日本連續4天出現「酷暑日」氣溫飆破40度　追平歷史紀錄

日本中部岐阜縣7月24日觀測到攝氏40.2度高溫，是該國連續四天出現攝氏40度以上的「酷暑日」，追平歷史紀錄。



日本氣象廳24日發布的數據顯示，當天午後在岐阜縣美濃市觀測到攝氏40.2度的高溫。是日本連續第四天出現「酷暑日」，也是繼2013年8月10日至13日、2025年7月30日至8月2日之後，日本第三次連續四天觀測到攝氏40度以上高溫。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

日本氣象廳今年決定將40攝氏度及以上高溫天氣稱為「酷暑日」，岐阜縣郡上市21日測得攝氏40度高溫，是日本今年首次出現「酷暑日」。日本22日和23日又有多地觀測到氣溫達攝氏40度或以上。

日本各地此前連日出現攝氏35度以上高溫天氣，日本總務省消防廳數據顯示，僅7月13日至19日的一週內，就有超過1萬人因中暑緊急送醫。

2026年7月14日，日本東京，人們在炎熱的天氣下，撐着傘走過明治神宮內陳列的傳統供奉牌匾。（Getty）

日本媒體引述專家指，日本連日來受高氣壓覆蓋，形成了稱為「熱穹頂」（heat dome）的天氣現象，日本列島如圓頂體育館一般積蓄熱量，是造成此輪熱浪的重要原因之一。通常情況下，天氣炎熱時，陸地上空會形成上升氣流，冷空氣補充進來並形成環流，但目前由於強勁的高壓控制，冷空氣難以進入。

本文獲《聯合早報》授權轉載

