日本停車場驚見7旬翁陳屍車內　遺體腐敗變色　疑高溫中暑致死

日本兵庫縣西宮市一處露天停車場7月23日上午驚傳死亡事件。一名70多歲男子被發現陳屍在汽車內，警方抵達現場後，確認男子已明顯死亡。由於遺體已高度腐爛，警方推估死亡時間已有一段時間，目前正進一步調查確切死因。



遺體高度腐爛變色 坐副駕駛座已身亡多時

根據MBS NEWS報道，7月23日上午7時24分左右，警方接獲附近居民報案，指稱西宮市甲子園口住宅區一處露天停車場內，有人癱倒在一輛停放的汽車內。警方到場查看後，發現男子坐在副駕駛座上，已無生命跡象，當場確認死亡。警方表示，死者身上沒有明顯外傷，衣著也相當整潔，但遺體已出現高度腐爛及皮膚變色等情況，因此研判死亡已經過一段時間。

日本兵庫縣西宮市一處露天停車場驚傳死亡事件。一名70多歲男子被發現陳屍在車內，遺體已經開始腐敗。圖為示意，非涉事男子。（unsplash@nxvision）

停車場無遮蔽！疑高溫中暑奪命

警方進一步調查指出，死者是該停車場的承租人，停車場為露天空間，沒有頂棚遮蔽，發現時車輛引擎已熄火，現場也未發現有外力介入跡象。由於近日日本多地持續出現高溫酷暑天氣，警方初步研判，男子可能因中暑或其他突發健康因素身亡，但詳細死因仍有待進一步調查確認。

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