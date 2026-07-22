日本首設酷暑日就破40℃！全境42區發布中暑警戒　長者體溫42℃熱死

日本氣象廳，今年首度將攝氏40度氣溫，列為「酷暑日」，沒想到立刻派上用場。日本中部的岐阜縣和愛知縣，中午都測得超過40度高溫；櫪木縣更有86歲長者，疑似因為中暑身亡，而且被發現時，體內溫度更是超過42度。日本氣象廳表示，未來3個月，日本本州地區雖然氣溫接近過去平均值，不過沖繩縣可能比往年更熱。



日本首見「酷暑日」

日本近日遭到強烈高壓籠罩，各地持續出現危險高溫，不僅民眾熱到受不了，就連動物園的東非狒狒也疑似因酷暑癱倒在石頭上，引發關注。日本多地更首度飆破40度，東京都地面溫度逼近50度，全國42個都府道縣發布中暑警戒，酷暑威力持續發酵。

日本至少3個地點，觀測到40℃以上高溫。(截取自YouTube@weathernews LiVE)

日本氣象廳表示，全國47個都道府縣中，有42地發布中暑警戒，並有276個觀測站測得35度以上高溫。其中，岐阜縣多治見市最高達40.3度，愛知縣豐田市也測得40.1度，創下日本訂定「酷暑日」標準以來，首次出現40度以上高溫，且高溫天氣已連續持續兩天。東京都內同樣熱浪逼人，不到下午1點，氣溫就已達36度。透過熱成像畫面可見，東京鐵塔整座呈現鮮紅色，地面溫度更逼近50度，宛如大型烤盤。

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高溫已釀死亡悲劇

面對毒辣陽光，不少日本民眾直呼「快融化了」，外出幾乎人手一把扇子。炎炎夏日之下，戲水成了最受歡迎的消暑方式，不少家長帶着孩子到噴水廣場降溫，也坦言天氣太熱，不敢讓小朋友長時間待在戶外。九州福岡則推出另類消暑方式，特別開放滑冰場，讓放暑假的孩子能在冰面上享受清涼，不少小朋友一邊滑冰、一邊開心展示自己的冰上彩繪，為酷暑增添幾分樂趣。

2026年7月15日，日本東京熱浪來襲，行人撐傘遮陽。（Reuters）

然而，高溫帶來的不只是生活不便，也造成嚴重健康風險。過去兩天，東京都已有超過180人因中暑送醫；櫪木縣更傳出一名民眾疑似因中暑，體溫飆升至42.6度，送醫後仍不幸死亡。日本氣象單位提醒，未來高溫仍將持續，呼籲民眾避免長時間曝曬，適時補充水分與鹽分，並善用冷氣等降溫設備，以降低中暑風險。

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