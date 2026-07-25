沙特聯軍空襲也門胡塞武裝目標　報復紅海商船遇襲

沙特阿拉伯主導的多國聯軍周六（7月25日）凌晨發表聲明說，聯軍對也門荷台達省（Hodeidah）胡塞武裝軍事目標實施打擊，以回應胡塞武裝近期襲擊紅海商船。



綜合新華社和路透社報道，以沙特為首的多國聯軍說，胡塞武裝襲擊紅海商船，危害國際海上航運安全。聯軍此次行動針對與胡塞武裝海上威脅直接相關的軍事目標，沒有以荷台達港為目標，荷台達港仍正常開放，機場航班運行也未受影響。

聲明強調，多國聯軍將繼續採取一切必要行動保護航運安全，維護沙特國家利益。如果胡塞武裝繼續實施敵對行動，聯軍將繼續作出回應。

也門胡塞武裝7月13日表示，他們向沙特阿拉伯艾卜哈國際機場（Abha International Airport）發射飛彈和無人機，以回應日前也門薩那國際機場遭到的空襲。圖為6月25日胡塞武裝支持者舉行集會。(Reuters)

與胡塞武裝有關聯的Al Masirah電視台報道，沙特空襲目標是荷台達市國家電信公司設施。這家電視台還說，沙特軍隊襲擊了也門西海岸附近的卡馬蘭島（Kamaran）。

沙特自2022年與胡塞武裝達成停火協議以來，一直試圖避免也門全面衝突再次爆發。停火協議結束了這場戰爭中的大部分大規模戰鬥。這場戰爭造成數十萬人因暴力、飢餓和疾病死亡。不過，胡塞武裝上週襲擊沙特機場，並宣佈對沙特實施海上封鎖，考驗了沙特的耐心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

