美國沙特核能協議：特朗普自相矛盾　是核擴散還是下台階？

正當美國連續十幾天轟炸伊朗，伊朗支持的也門胡塞武裝組織（Houthis）也高調宣布封鎖沙特紅海港口，國際油價急速衝上100美元一桶水平之際，特朗普（Donald Trump）政府卻做了一件頗為奇特的事，就是跟沙特簽署了民用核能協議，由美國公司去為沙特興建核電廠，合作計劃為期30年。

發展核電和發展核武之間，很多時候只有一線之差。當中一個重大要點，就是發展核電的國家有沒有能力在本國提煉濃縮鈾－－畢竟，負責用離心機提煉濃縮鈾到3.67%發電水平的工程師們也同樣可以秘密地將濃縮鈾提煉到90％既武器級別。

鈾濃縮是否一個國家的主權權利，一直是重大爭議（按：美國說不是，伊朗說是），也是1968年以來頗為成功的《核不擴散條約》（NPT）的短板。

2025年11月18日，美國華盛頓特區，圖為沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與特朗普在白宮會晤。（Getty）

而即使發展核電的國家有能力在本國提煉濃縮鈾，是否接受同國際原子能機構（IAEA）簽署嚴格核查的「附加議定書」（Additional Protocol），也是另一個關鍵。2015年由奧巴馬（Barack Obama）主導的「伊朗核協議」之中，就要求伊朗接受「附加議定書的」監督（當中包括IAEA的突擊檢查、環境取樣監測等）。

在中東區內，美國早在2009年就已經跟與沙特近年明是兄弟、暗是不和的阿聯酋簽署了核能協議。當中包括根據美國1954年《原子能法》（Atomic Energy Act）而制定的所謂「123協議」，規定阿聯酋遵守多項嚴格的核不擴散條款，而阿聯酋亦同國際原子能機構簽訂了「附加議定書」，接受嚴格監管，同時也放棄了在國內提煉濃縮鈾的權利－－如今其濃縮鈾多從法國、英國、俄羅斯等國進口，核能已佔阿聯酋發電的25％。

在本年伊朗戰爭爆發之前，美國伊朗核談判的一大重點，就是要約束伊朗的鈾濃縮能力，其中的一些提案基本上就是要在核技術使用上面將伊朗變得像阿聯酋一樣。

阿聯酋的巴拉卡（Barakah）核能發電廠（Wikimedia Commons）

對於這次美國沙特的核能協議，外界可能意料不及的是，美國竟然沒有要求沙特簽署「123協議」，也沒有要求沙簽接受國際原子能機構「附加議定書」的監督，而且還主動提供幫助沙特發展本土鈾濃縮能力的可能：

在核電廠計劃推進的同時，美國和沙特會進行為期兩年的研究，探討本土鈾濃縮在商業上是否可行－－若然可行，美國將會在沙特興建一座所謂的「黑盒」鈾濃縮設施，保證不會把敏感技術交到沙特手上；若然不可行，沙特將會同意在10年內不會發展本土鈾濃縮能力。

當然，這個「黑盒」如何運作、如何能夠保證沙特不會取得關鍵技術，外界不得而知。

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）2018年就說過，如果伊朗取得核武，沙特也將會發展核武。若然沙特果真有這樣的志向，等到伊朗真的有核武才行動就太晚了。因此，沙特同美國的核能協議背後，當然包含着沙特變成「準核武」國家的考量在內，待至伊朗真的取得核武，技術水平早已到位的沙特就可以馬上回應。

2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊駐約旦的美軍基地。（Reuters）

穆罕默德的表態雖然是八年前的事，但本年以來美以未經諮詢沙特、漠視沙特利益而向伊朗開戰，美軍基地和多年來大把購買美國軍備不只未能保護沙特，還招致伊朗攻擊，而伊朗對於霍爾木茲海峽的封鎖，以至如今還把胡塞動員起來包抄沙特的紅海石油出口，種種事態發展似乎都在堅定沙特發展自主戰略威懾的意志。

美國和沙特的核能協議，早在特朗普第一任期就開始談。其後，拜登（Joe Biden）繼承了特朗普政府的談判，並將核能協議和沙特以色列建交扣連起來 。當然，2023年10月7日加沙哈馬斯越境恐襲，引爆加沙戰爭，以色列被廣泛認為犯下了嚴重的戰爭罪行，沙特以色列建交也就無從談起。穆罕默德亦表明雙方建交的前提就是巴勒斯坦建國，但內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）卻是巴勒斯坦國的堅定反對者。

如今，伊朗戰爭導致美國的中東盟友愈發不滿，在沙特也有俄羅斯或中國作為潛在核能合作夥伴的背景之下，美國順從沙特在本土提煉濃縮鈾的意願，確實可以在這個「艱難時刻」以未來數十年的核能合作穩住美沙關係。

2025年12月29日，美國佛羅里達州棕櫚灘，總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）後，在記者會上與對方握手。（Reuters）

不過，特朗普一直以阻止伊朗擁有核武作為其發動戰爭最大原因，如今美國卻同時簽下一個讓另一個國家「走近核武」的核協議，就明確無誤地揭出了特朗普的自相矛盾，以及其開戰背後的戰略空白。

而且，如果美國真的同意在沙特國內提煉濃縮鈾，阿聯酋也就可能會作出同樣的要求－－美國和阿聯酋的核能協議中包括了「最惠國待遇」條款，即美國若與其他中東國家談成包括更優惠條款的核協議，阿聯酋也應該得到同等待遇。

如果最後沙特和阿聯酋都有可能變成「準核武國」，加上伊朗，以色列作為區內唯一核武國家的局面就有可能被打破，而其他區內大國也自然會想「走近核武」，當中可能包括土耳其、埃及等國。這份美沙核能協議，最後可能會變成了中東核競賽的催化劑。

這份核能協議，雖然還需要交由國會審視，但國會只有反對權，而若然特朗普行使其否決權的話，國會需要有三分之二的絕大多數才能阻擋。

面對國會山的反對聲音，特朗普就在協議簽訂之後在Truth Social上宣稱「不會有物料的濃縮」，而且這份民用核協議還需要沙特加入所謂的《亞伯拉罕協議》同以色列建交作為條件。但這似乎只是用來安慰以色列和國會山上的反對者－－有美國記者就引述沙特方面的消息指，「協議已經簽成，沒有談判空間，社交媒體帖文不會推翻已簽署的協議。」

特朗普在Truth Social上宣稱：「美國能源部與沙特正在達成的民用核協議（絕不會有物料濃縮！）……該協議將會獲得批准，但完全取決於沙特加入備受推崇且非常成功的《亞伯拉罕協議》。」（網站截圖）

不過，從一種頗為扭曲的邏輯來看，美沙核能協議也可能是未來特朗普認輸退出這場伊朗戰爭的下台階。

一直以來，特朗普對奧巴馬伊朗核協議的最大批評之一，就是它容許伊朗繼續在國內提煉濃縮鈾。

但早前正當特朗普還在「吹和風」之際，他就曾經公開為伊朗發展導彈「辯護」，指其他國家也有導彈能力，要求伊朗放棄導彈能力不合理。而特朗普對奧巴馬核協議的另一個重大批評，正正是它沒有限制伊朗的導彈發展。

如果他朝特朗普決定退身，可能要接受「奧巴馬核協議2.0」之際，他就可以提出另一個說法作為自己的下台階：既然沙特也能在國內提煉濃縮鈾，為何伊朗不能？

不過，這一種邏輯的自然結果，就是「核不擴散」原則的廢棄。長此以往，不只在中東，全世界也會進入一個「核擴散」的新秩序之中。