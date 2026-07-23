美國和沙特阿拉伯達成核協議　為何引發各方憂慮？｜新聞背後

美國與沙特阿拉伯7月21日達成民用核協議，將為沙特阿拉伯自行濃縮核燃料「大開綠燈」，可算是對沙特的一大勝利。然而，此舉已導致多方批評，擔心進一步引發地區軍備競賽。



雙方究竟達成了什麼協議？

這次美國和沙特簽署了，一份為期30年、價值數百億美元的民用核能合作協議但當中的許多細節仍不明朗。根據沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的經濟計畫，沙特阿拉伯旨在利用核能發電，釋放更多石油供應用於出口，從而促進石油銷售。

美國企業將在沙特核基礎設施建設中佔據核心地位，同時阻止中俄等競爭對手在該國立足。協議中包含一項關鍵條款：若美沙為期兩年的聯合研究認定有必要，美國企業將在沙特建造鈾濃縮設施，但美方將以「黑箱」模式管控，防止敏感技術轉讓。

外界普遍認為，這是一項「具有里程碑意義」的核協議，或為沙特在國內進行鈾濃縮鋪平道路。有分析指，美國方面原本希望透過協議，換取沙特與以色列建立正式外交關係，惟以哈戰事已導致以色列與利雅德關係正常化的前景蒙上了陰影。

2025年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮設宴款待到訪的沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），現時在沙特足球聯賽效力的C朗（Cristiano Ronaldo）亦有出席。特朗普在席間表示：「兒子巴倫（Barron Trump）是C朗的忠實粉絲，今晚有幸促成兩人碰面，相信兒子會更尊重他多一些。」（IG@cristiano）

協議為何會引起爭議？

上述協議引發了外界對於核擴散與地緣安全的「雙重擔憂」。當美國與阿聯酋達成類似協議時，阿聯酋同意不尋求濃縮鈾或處理核燃料，這項措施後來被譽為各國發展核能的「黃金標準」。

但沙特拒絕接受美國核合作中要求放棄本土鈾濃縮的「黃金標準」，且未納入國際原子能機構（IAEA）的嚴格核查機制。有批評者指出，美國在軍事打擊伊朗以阻止其鈾濃縮的同時，卻為沙特開放核技術，存在明顯「雙標」。

此外，沙特王儲曾表態若伊朗擁核沙特將跟進，這被指可能引爆中東核軍備競賽，或引發土耳其、埃及等國效仿。

2025年11月19日，美國華盛頓特區舉行美沙投資論壇，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）等人合影，美國富豪馬斯克（Elon Musk）站在二人中間。（Reuters）

這個協議會被阻止嗎？

有分析指，這一協議短期內被阻止的難度極高。該協議提交美國國會後，反對者若想阻撓，必須通過聯合決議；如果美國總統特朗普（Donald Trump）動用否決權，國會需獲得參眾兩院三分之二多數票才能推翻。