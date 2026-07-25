日本國會通過副首都法案　緊急情況時代替東京功能

日本參議院7月24日在今屆會期結束前以些微之差通過副首都法案，以便在發生大規模災害時代替東京的行政及經濟機能。



共同網及《日本經濟新聞》等傳媒24日報道，副首都法案在執政自民黨、日本維新會、未來團隊及無黨派的參議員支持下，以123票贊成、121票反對，在2票之差下驚險通過。

副首都倡議源於自民黨及維新會去年10月簽署的協議，以作為推舉高市早苗上台的條件之一。內容包括推動大阪府升格與東京平起平坐，同時有助解決權力過度集中於東京的問題。

圖為2023年5月2日，日本從東京台場海灘拍到的彩虹橋和東京鐵塔。（Getty Images）

根據法案內容，副首都計劃將聚焦於三大支柱，分別為 增強產業競爭力，建立經濟中心；發展交通網絡和城市基礎建設； 為國家機關和特殊法人團體設立基地。另外亦有意為總部從東京遷至副首都的企業提供稅務優惠。

目前大阪、名古屋、福岡和札幌等城市已表示有意申請，但需要事先獲得當地議會的批准，最終由首相根據國家行政機構的所在地、人口和經濟集中度以及地方行政結構等因素作出選址決定。

日本維新會過去曾兩度就「大阪都構想」舉行公投，惟兩次都是以些微之差落敗。圖為大阪城。（Getty Images）

維新會領袖、大阪府知事吉村洋文表明有意就地方選舉及第三度舉行大阪都構想公投於2027年春季統一舉行，但遭到在野黨的反對，最終在執政黨的讓步下，同意優先推動副首都法案。