日本熱浪｜東京都鼓勵短褲上班引「腿毛騷擾」爭議　男性脫毛激增

面對今夏高溫天氣與能源壓力，日本東京都廳４月推出「東京酷涼商務」（Tokyo Cool Biz）政策，鼓勵上班族捨棄正裝，穿短褲、T恤上班。隨着越來越多日本男性在辦公室露出雙腿，意外引爆女性職員的「視覺困擾」，有醫美診所表示，近期發現更多男性因「短褲禮儀」前來激光脫毛。



英媒報道，所謂「腿毛騷擾」日文稱為「sune-hara」（スネハラ），指的是被迫直視男同事腿毛所產生的不適感。有女性上班族批評，這項政策本身就是不公平，因男性可以自在露腿，但女性露出腿部時仍被社會期待穿着褲襪。

東京都環境局氣候變遷對策部區域能源課長渡邊昇表示：「我們希望在酷熱天氣下，為大家提供更多穿衣選擇，而不是規定他們應該穿甚麼。只要工作服飾不會令人感到冒犯，就不應該有問題。」

根據日本連鎖醫美企業「大猩猩診所」（Gorilla Clinic）今年6月進行的調查，53.5%受訪者反對夏天穿短褲上班，46.5%支持這項新建議，其中反對女性遠多於男性。診所透露，越來越多男性為顧及社交禮儀主動接受腿部激光脫毛。

2026年7月22日，前往日本淺草區的遊客正在打傘行走，日本政府在東京等多地發布中暑警報。（Reuters）

這項穿衣改革其實並非新政策。早在2005年，東京都知事小池百合子發起全國節能運動「Cool Biz」，鼓勵上班族改穿短袖衫，以減少冷氣使用。當時，時任首相小泉純一郎曾親身響應，公開場合經常不打領帶、不穿西裝外套。在2011年東日本大震災後，有關政策升級為「Super Cool Biz」，節能範圍從職場延伸至家庭。

日本氣象廳今夏啟用「酷暑日」一詞，專指氣溫突破攝氏40度的極端高溫天氣。據消防廳統計，單計7月6日至12日的短短一周內，全國已有7人中暑死亡、逾4,580人入院治療。