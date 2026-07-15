黃仁勳訪東京秋葉原　慶祝NVIDIA與SEGA合作30年　與當年恩人同框

英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳7月15日到訪日本東京秋葉原，出席慶祝英偉達與世嘉（SEGA）合作30年的活動，並與當年的恩人、世嘉前社長入交昭一郎一同合照。



英偉達的新聞稿指，與世嘉為慶祝雙方超過30年的合作，將把「擬真格鬥 命運交鋒」（Virtua Fighter Crossroads）以及未來的世嘉遊戲帶到NVIDIA的RTX Spark平台。

黃仁勳過去曾憶述在90年代中期英偉達瀕臨破產的一次經歷，當時該公司正為日本世嘉的下一代遊戲機開發晶片，卻突然發現其首款圖形技術有缺陷。

在資金即將耗盡之際，他飛往日本，告訴世嘉時任社長入交昭一郎這款產品行不通，應該取消合作。但他同時也承認，英偉達需要最後那500萬美元（約3892萬港元）才能維持營運。入交昭一郎決定將剩餘資金轉為投資，為苦苦掙扎的英偉達提供救命稻草，使其得以繼續生存。

入交昭一郎因此成為英偉達的恩人，黃仁勳形容，當年的500萬美元等於現時的1萬億美元。

在這次訪日之旅中，黃仁勳15日晚上到訪東京一間餐廳晚膳，他在街頭現身時引發民眾爭相拍照，場面如明星出行。