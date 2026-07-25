王毅晤伊朗外長　指美伊諒解備忘錄是寶貴成果　談判大門不應關上

中國外交部長王毅7月24日在吉爾吉斯出席上海合作組織外長會期間會見伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。王毅對海灣局勢再表關切、呼籲對話談判，阿拉格齊感謝中方秉持客觀立場、勸和止戰。



王毅表示，近期中東海灣局勢再度緊張升級，中方對此深表關切，他稱一個多月前簽署的諒解備忘錄是多方斡旋調停的寶貴成果，寄託著伊朗和中東人民止戰安邦的和平期許，不應前功盡棄，談判的大門既然打開就不應關上，和平只要還有希望就不應放棄，當務之急是堅持談判化解爭端方向，回歸落實備忘錄共識。

王毅指出，作為全面戰略夥伴，中方堅定支持伊朗維護自身主權、安全和民族尊嚴，將秉持習近平主席提出的維護和促進中東和平穩定四點主張，繼續支持巴基斯坦等各方斡旋努力，儘早恢復當事方對話談判，妥處霍爾木茲海峽問題，推進鄰國間關係改善，共謀海灣國家集體安全，為早日恢復中東地區和平安寧作出貢獻。

2026年7月24日，中國外長王毅會見伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。（中國外交部）

同時，阿拉格齊通報中東海灣地區最新形勢，表示美方違反雙方達成的諒解備忘錄，導致局勢緊張升級，伊方談判意願從未改變，也不希望衝突持續下去，敦促美方信守承諾，保持克制，與伊方相向而行，尋找合理解決方案。

他指在當前關鍵時刻，伊中作為全面戰略夥伴，加強溝通協調至關重要。感謝中方始終秉持客觀公正立場，一以貫之勸和止戰，期待中方繼續發揮重要作用，推動局勢走向緩和降溫。

這張拍攝於2026年7月12日的衛星圖像顯示了曼德海峽（一條重要的航運水道，也是通往紅海的門戶）的狀況。伊朗威脅要利用也門胡塞武裝盟友封鎖曼德海峽，這條海峽是通往紅海的重要通道。（Reuters）

路透社24日報道，提及巴基斯坦官員透露中方因海灣局勢利益受損而「不高興」，報道指在中方推動下，巴基斯坦正探索如何恢復美伊之間談判。