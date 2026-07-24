伊朗據報襲擊約旦美軍基地　約旦稱攔截7導彈6無人機

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發表聲明稱，伊朗軍隊對位於約旦阿茲拉克（Al Azraq）地區對美軍軍事基地發起襲擊。約旦軍方則稱擊落砲彈與無人機，未造成傷亡或財產損失。



伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）7月24日透過塔斯尼姆通訊社（Tasnim）指，對約旦阿茲拉克美軍空軍基地發動導彈及無人機協同攻擊，並指摧毀2架戰機及3架飛機，另有多架飛機遭到嚴重損壞。

資料照片：2025年11月12日，一架伊朗無人機在伊朗德黑蘭伊斯蘭革​​命衛隊（IRGC）航空航天部隊博物館展出。（Reuters）

約旦軍方則表示，其防空系統及皇家約旦空軍戰機攔截伊朗發射的7枚導彈和6架無人機，無人員傷亡或物質損失，並補充說皇家工程兵團已派出隊伍前往碎片墜落地點，並按照既定的技術和安全程序進行處理。

過去兩週，中東地區緊張局勢升級。此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於7月8日宣布，上個月美伊諒解備忘錄中的停火協議不再有效。