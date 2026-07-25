特朗普：伊朗在談判中變得更「認真」　警告中俄勿介入援伊

美國和伊朗持續交火近兩週，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日表示，伊朗在談判中變得「認真」，但美方準備好隨時升級行動。



美媒報道，特朗普24日在白宮回應有關伊朗戰爭的記者提問時，發表上述言論。他說：「我們正在和他們（伊朗）對話。我認為他們是認真的，我認為……他們（現在）是我們迄今為止見過最認真的一次。」

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

被問到美國有何退場策略時，特朗普稱他可能透過持續的軍事行動，或者外交協議來達成，但也有可能升級軍事行動。他說：「我們已經準備就緒，隨時可以行動」。

特朗普23日接受美媒訪問時，曾指他正認真考慮重新在伊朗發動大規模軍事行動，甚至比2月起發動的軍事行動更為猛烈。

特朗普警告中俄勿助伊朗

另外，特朗普同日稍早時在社交媒體Truth Social談及中國、俄羅斯在伊朗戰爭的角色，稱他相信兩國未有在戰事中協助伊朗，但同時警告中俄不要介入。

2026年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普稱，中國國家主席習近平和俄羅斯總统普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）都承諾不會向伊朗提供或出售武器。然而，他警告道：「如果它們（中俄）真的介入（伊朗戰事），那對它們來說將非常糟糕。」