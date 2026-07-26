西歐山火蔓延逾25萬人撤離　西班牙首頒緊急狀態　法軍出動救災

西歐的山火持續肆虐，法國西南部沿海的山火向內陸蔓延；西班牙則發生3場山火，其中兩場山火向外蔓延後合併，兩國截至7月25日已有超過25萬人撤離。針對這嚴峻的情況，西班牙首次以山火為由，頒布緊急狀態令；法國則動員了1500名士兵救災，並部署軍方最大型的運輸機參與滅火。



路透社及英國《衛報》25日報道，法國西南部吉倫特省（Gironde）和Landes省沿海的野火延至位於內陸的波爾多市（Bordeaux），迫使該市郊區數以千計的人撤離。另外，西班牙馬德里附近發生三宗山火，強風助長火勢蔓延，其中兩宗已於24日合併。

截至目前為止，西班牙已有約有7萬人撤離，法國則有19.7萬人撤離。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）此前表示，法國這次的疏散行動可能是該國和平時期規模最大的疏散行動。

努涅斯提到，他們已部署一架A400M大型軍用運輸機至吉倫特地區，該軍機將與其他18架飛機一起參與滅火行動。

2026年7月25日，法國民防救援協調直升機拍攝的照片顯示，A400M大型軍用運輸機在吉倫特省拉卡諾市（Lacanau）附近投灑阻燃劑，以阻止該國山火的蔓延。（Reuters）

西班牙民防部門則表示，他們預計4架來自意大利及希臘灑水飛機將於25日抵達該國協助救災，而來自荷蘭和葡萄牙的消防飛機先前亦已部署至西班牙。