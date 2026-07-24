歐洲熱浪｜英國部分地區宣布乾旱　法國、西班牙野火逼萬人撤離

歐洲今夏遭遇極端天氣影響，引發大範圍乾旱、野火與海洋熱浪災情。英國威爾斯兩地以及英格蘭部分地區宣布進入乾旱狀態，野火風險大幅提升。同時，法、西兩國野火肆虐，已迫使近3萬民眾緊急撤離、熱浪導致地中海部分海域溫度比正常水準高出5℃，氣候失衡問題再度備受關注。



英國本月降雨量僅為平均水準的3%，或迎來近190年最乾旱的7月。威爾斯與英格蘭多區正式進入乾旱狀態，河川與地下水位急降、濕地乾涸，當局指，熱浪不僅影響農牧業生產，也大幅提升野火風險。目前，全國超2300萬用戶實施水管禁令。

英媒報道稱，雖然本周末局部迎來零星降雨、氣溫短暫回落，但雨勢微弱且不穩定，整體旱情難以有效紓解。

2026年7月17日，英國受高溫和熱浪侵襲，無人機拍下Littlestone高爾夫俱樂部一處已乾枯的球場畫面。（Reuters）

與此同時，南歐災情更為嚴峻。法、西兩國野火肆虐，已迫使近3萬民眾緊急撤離。法國西南部猛烈山火24小時內焚毀超3700公頃土地，數千遊客與居民撤離，千名消防人員全力撲救仍難控火勢。

西班牙屢破高溫紀錄，極端氣溫達44.7℃，馬德里周邊啟動國家緊急狀態，今年山林過火面積已近12.5萬公頃。另外，地中海八成海域遭遇海洋熱浪，水溫較常年高出5℃。

據歐洲森林火災訊息系統（EFFIS）數據，歐盟現今野火整體災情為二十年同期最嚴重，農業損失慘重。科學家警示，氣候持續失衡下，歐洲未來恐面臨災難性極端火情。