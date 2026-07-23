法國6月熱浪逾5764人超額死亡　南歐破紀錄高溫野火肆虐

法國當局表示，在6月的熱浪期間，法國在半個月內已記錄到超過5700宗超額死亡，與此同時，南歐大片地區繼續出現另一次破紀錄的極端高溫。



據《衛報》（The Guardian）7月22日報道，法國國家衛生機構公佈，6月17日至7月2日期間錄得5764人超額死亡，超額死亡率達36%；其中超過一半集中在6月25至27日，75歲及以上老人佔超額死亡約三分之二。法國去年整個夏季的超額死亡為5722人，今年僅半個月已超越。

2026年6月23日，西班牙馬德里遭遇熱浪侵襲，一名居民坐在樹蔭下避暑。（Reuters）

南歐多國同步承受破紀錄極端高溫。西班牙Guadalajara地區以北爆發該國史上最大野火之一，焚燒約3.2萬公頃，34條村1200人撤離、14條村下禁足令；西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）視察時稱，今年迄今重大野火達22場，為去年同期4倍，全國累計火場面積超過10萬公頃。氣象局預警未來數日火險「非常高或極端」，氣溫高見42至44°C。

法國西南部吉倫特省（Gironde）兩名消防員周二（7月21日）殉職，東南部瓦爾省（Var）2500公頃林火迫使400人逃離，1100名消防徹夜撲救；當局呼籲熱浪區域避免使用露天燒烤，指九成火災源於人類活動。

歐洲是全球變暖最快的洲份，科學家指人為氣候變化正加劇熱浪、乾旱及野火的頻率與強度。