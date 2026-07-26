民調：美國共和黨中期選舉面臨不利　或失眾議院控制權

距離美國中期選舉還有100天，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的共和黨正面臨不利民調，可能失去眾議院控制權，並在參議院保衛戰中遭遇激烈競爭。



法媒報道，美國選舉網站Decision Desk HQ預測，民主黨有59%的概率贏得眾議院，預計將以224比211的席位優勢佔據多數。

共和黨在眾議院的多數席位優勢已處於歷史最低水平，總統支持率低迷，選民對生活成本和曠日持久的伊朗戰爭日益不滿，目前正處於最後沖刺階段。

2026年7月18日，美軍中央司令部（CENTCOM）發布打擊伊朗的畫面，顯示一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS ）

隨著伊朗戰爭擾亂能源市場，汽油價格已升至每加侖4美元以上，通脹仍居高不下，利率維持高位。

民主黨引用的民調顯示，選民如今在通脹、醫療保健甚至移民問題上更信任民主黨，而移民問題長期以來被視為共和黨的優勢議題。

眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）上週宣布一項以食品、汽油、住房和醫療為核心的「可負擔性」競選行動，並稱：「特朗普和共和黨辜負了美國人民。」

2026年4月6日，美國加州，圖為洛杉磯一間超市內，消費者面對貨架選購牛肉。（Getty）

共和黨則堅持稱，此次選舉將是在眾議長約翰遜所說的「常識」，與日益左傾的民主黨之間作出選擇。他們計劃突出邊境執法和減稅政策，同時將民主黨候選人描繪為與社會主義左派一致。

特朗普正動用一切可用優勢。他持續推動國會通過《拯救美國法案》（SAVE America Act），稱這對防止選舉舞弊至關重要，但民主黨則批評法案旨在壓制合法選票。

在塑造選民結構的另一項努力中，共和黨表現更為成功，即重新劃分國會選區。兩黨都試圖劃出更多「安全席位」，但共和黨預計將凈增5至12個席位。這可能在預計差距同樣微弱的眾議院選戰中，抵消不利的全國政治環境。

喬治·華盛頓大學政治學教授賓德（Sarah Binder）說，本輪選區重劃影響尤為顯著，真正勢均力敵的眾議院選區不足5%。她說：「選區重劃大大壓縮了民主黨爭奪這些席位的空間。」

此外，共和黨還擁有明顯的資金優勢，黨內競選委員會及相關團體在最後幾個月的資金規模，比民主黨多出數千萬美元。

至於參議院的選情方面，則截然不同。共和黨目前以53比47的席位優勢佔據多數，這意味著民主黨需要凈增四個席位。決策台總部（Decision Desk HQ）預測，共和黨將以50比50的席位優勢保住控制權，而副總統萬斯（JD Vance）將投下打破僵局的關鍵一票。

對特朗普而言，即便華盛頓出現分裂，即民主黨控制眾議院，共和黨掌控參議院，也將徹底改變他剩餘的任期。

2026年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮記者協會晚宴上發表講話，頭戴一頂寫有「特朗普2028」的帽子。（Reuters）

他的立法議程將在眾議院受阻，他的官員將面臨質詢和公開聽證會，而民主黨將獲得一個全國性的平台，可以借此審查伊朗戰爭、政府道德以及總統試圖操縱選舉的行為。

政治分析家托德（Chuck Todd）在播客節目中說，共和黨在參議院的勝算已從九個月前的「絕對熱門」變成了「微弱優勢」。

他指出，鑒於特朗普持續低迷的民調支持率，眾議院選舉很可能使民主黨獲得10到25個席位的優勢。

根據《經濟學人》和民調機構YouGov最新民調顯示，特朗普的支持率仍接近歷史低點，僅有36%的美國人認可他的表現。

本文獲《聯合早報》授權轉載

