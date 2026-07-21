特朗普陣營MAGA Inc籌款破4億美元 備戰中期選舉
撰文：韓學敏
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與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）結盟的競選資金組織MAGA Inc 截至6月底已籌集資金逾4億美元以備戰中期選舉。
據路透社7月20日報道，MAGA Inc提交給聯邦選舉委員會的文件顯示，該組織年初時擁有3億美元（23.52億港元）的資金，截至6月底已達4億美元（31.36億港元）。此前MAGA Inc在2024年大選花近3.77億美元（29.56億港元），助特朗普勝出。
申報顯示6月募款名單包括NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）捐100萬美元（784萬港元），以及億萬富豪溫克萊沃斯兄弟（Tyler及Cameron Winklevoss）各捐1,000萬美元（7,840萬港元）的比特幣。
在即將到來的11月中期選舉中，特朗普民望受美以對伊戰事及能源價格高企拖累，共和黨在眾議院和參議員中都進佔微弱多數席位。
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