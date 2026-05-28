特朗普稱不急與伊朗達協議　指拖延戰術難逞因「不在乎中期選舉」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月27日（周三）在白宮舉行的內閣會議上，稱自己不會與伊朗倉促達成協議，並誓言要達成一項有利美方的協議。特朗普還警告說，伊朗試圖拖延時間的企圖不會得逞，因為自己「不在乎中期選舉」。



特朗普在內閣會議上表示，「他們以為能靠拖延戰術耗垮我嗎？『我們會拖垮他，他得面對中期選舉』。」特朗普稱，「我不在乎中期選舉。看看昨晚發生了什麼事，那正是中期選舉的前奏。大家都明白這一點，」暗指他所支持的候選人在德州共和黨參議員初選中勝出。

2026年5月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的內閣會議上發表演講。（Reuters）

特朗普還表示，他相信美國很快就能達成結束衝突的協議，但他同時警告說，美國政府對目前的條款並不滿意。而如果伊朗無法滿足其要求，美國政府將準備恢復戰爭。

不甘願中俄接收伊朗濃縮鈾庫存

當被問及俄羅斯或中國接收伊朗高濃縮的可能性時，特朗普表示，「不，我不會感到安心。」並堅稱在伊朗履行其承諾之前，不會討論向其提供經濟援助的問題。

2026年5月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，中）、國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）在白宮出席內閣會議。 （Reuters）

特朗普說，「我們不談放鬆制裁或提供資金。沒有制裁，沒有錢，什麼都不談。我們控制着他們聲稱屬於他們的錢。我們會繼續控制這筆錢，等他們行為得體、做正確的事之後，我們會把錢還給他們，但現在我們不會這麼做。」