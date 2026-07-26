美20歲少年穿「蜘蛛俠」服裝助人　紅燈下車推輪椅者過馬路｜有片

美國一名坐輪椅男子7月21日在阿肯色州瓊斯伯勒市（Jonesboro），艱難地穿過六條車道的車流時，一位身穿「蜘蛛俠」服裝的20歲少年，從一輛停在紅燈前的紅色吉普車裏跳出來，將輪椅上的男子迅速推到安全地帶。



美媒報道，20歲的少年海倫塔爾（Christopher Hellenthal）當時正身穿他參加超級英雄主題活動所準備的蜘蛛俠服裝。而就在紅燈變綠、車流將要重新前進的前幾秒，海倫塔爾突然下車，向輪椅男子伸出援手。

少年助人為樂的一幕被瓊斯伯勒市的街頭監視器拍了下來，當地警方在社交媒體上分享了這段影片，並感謝海倫塔爾幫助男子安全通過人行橫道。

一名坐輪椅男子7月21日在阿肯色州瓊斯伯勒市（Jonesboro），艱難地穿過六條車道的車流時，一位身穿「蜘蛛俠」服裝的20歲少年，從一輛停在紅燈前的紅色吉普車裏跳出來，將輪椅上的男子迅速推到安全地帶。（影片截圖）

海倫塔爾後來接受美媒訪問時表示，「當時我腎上腺素飆升。」他還補充説，在繁忙的中午車流中，他必須迅速行動。 「我當時就想，我穿這身衣服，肯定挺搞笑的。」

警局發言人史密斯（Sally Smith）在談到這段影片時説道，「我在警局工作7年，從未見過這樣的事。」警方沒有透露輪椅男子的姓名。