美國上周五未襲伊朗 13天以來首次 美媒：特朗普親叫停軍方行動
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國7月24日未有襲擊伊朗，是美方13天以來首次未有發動打擊。美媒Axios於7月25日引述消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）過去近兩週，每日下午都會批准軍方提交有關當天打擊伊朗的計劃。他24日也收到類似的計劃，但他不但未有批准，更指示軍方不要進行打擊行動。
消息人士稱，特朗普的決定反映他願意為外交談判留下更多空間，同時認為在不重新展開大規模軍事行動的情况下，目前的空襲已達到效果。然而，報道指目前尚不清楚特朗普的停止攻擊命令是一次性還是將持續一段時間。
該消息人士又稱，美軍仍在製定可能恢復大規模作戰行動的計劃，但特朗普尚未下令朝這個方向行動。
報道指，特朗普當日叫停行動後，便於同一日稍晚在白宮告訴記者伊朗在談判中變得「認真」，但美方準備好隨時升級行動。
另外，Axios引述以色列官員指，以色列政府和軍方原本預計美國24日將再發動空襲，甚至為已為美國大規模伊朗，而招致後者對以色列報復的準備。不過，美國最終在當日晚通知以方，美國不會發動襲擊。
王毅晤伊朗外長 指美伊諒解備忘錄是寶貴成果 談判大門不應關上美英防長通話 赫格塞思遊說英方舉辦霍爾木茲海峽安全峰會中東局勢｜也門胡塞武裝向沙特射彈 兩導彈遭截 目標疑為煉油廠美媒指巴林科威特罕見報復伊朗 秘密派戰機空襲 科威特否認