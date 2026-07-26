布林肯：中國在多個領域有優勢　美國單打獨鬥難取勝

美國前國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間7月24日表示，如果和中國進行一對一單挑，美國很難取勝。



布林肯24日在肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）的播客節目中表示：「中美關係是美國對外關係中最為複雜、也可以說是最重要的一組雙邊關係。」

布林肯稱：「兩國關係當中既有激烈競爭的層面，也存在可以合作的領域，我們始終希望雙方能夠避免衝突。」

布林肯說：「但如果要和中國進行一對一的較量，那就有很多實力完全不匹配了。」他列舉道：「中國的體量遠超我們，市場規模更大，製造業體量是美國的三倍，擁有更多船舶，發表的學術論文、獲批專利數量也都領先。」

2024年12月14日，時任美國務卿布林肯（Antony Blinken）在約旦舉行會談後，在記者會發表講話。（Reuters）

布林肯坦言：「即便我們自身實力強勁，若與中國一對一，局面也會十分艱難。」他隨即表示，因此美國應與同樣在某些方面對中國「有所不滿」的國家結盟，例如歐洲各國、日本、韓國、印度和澳洲等等。

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