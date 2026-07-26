人最多能活幾歲？俄研究：上限「146至194歲」 　關鍵在DNA突變

如果有一天人類真的能逆轉老化，是否就能長生不老？俄羅斯斯科爾科沃科學技術研究院（Skoltech）最新研究給出的答案是否定的。研究團隊指出，即使未來能消除所有可逆的老化機制，人體仍會因體細胞突變（somatic mutations）持續累積，導致壽命存在生物學極限，中位壽命約落在146至194歲之間。



人類壽命上限約146至194歲

據斯科爾科沃科學技術研究院官網7月16日消息，稱研究成果已發表於《Nature Aging》旗下期刊。

就算破解老化仍受體細胞DNA突變限制。（magnific）

研究人員建立涵蓋腦、心臟、肝臟、皮膚等多個重要器官的數學模型，假設所有其他已知的老化因素，包括細胞衰老、發炎等，都能被完全逆轉，只留下無法避免的體細胞DNA突變，藉此推估人體理論上的壽命上限。結果顯示，即便成功消除其他老化因素，人體中位壽命仍會受到體細胞突變限制，約為146至194歲，約是目前已開發國家平均壽命的兩倍。

研究指出，人體不同器官受到體細胞突變的影響程度並不相同。像皮膚、肝臟等器官，細胞具有持續更新能力，即使累積突變，也能藉由新細胞取代受損細胞，因此理論上可維持正常功能極長時間；但腦神經細胞與心肌細胞幾乎不會大量再生，一旦累積DNA損傷，就難以修復，最終成為限制人類壽命的重要因素。

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破解老化也難永生

研究第一作者赫拉梅耶娃（Ekaterina Khrameeva）表示，這項研究最大的意義，在於首次量化體細胞突變對壽命的影響，未來可作為分配抗老化研究資源的重要依據。共同作者克留科夫（Dmitrii Kriukov）則強調，體細胞突變雖是老化的重要原因，但並不足以解釋所有死亡風險，代表還有其他老化機制同樣扮演關鍵角色。

俄羅斯斯科爾科沃科學技術研究院（Skoltech）最新研究指出，人類壽命上限約146至194歲。（magnific）

研究團隊指出，包括蛋白質穩態失衡（loss of proteostasis）、粒線體功能失調及表觀遺傳變化等，都可能與體細胞突變共同影響老化速度，因此即使未來醫學成功延緩老化，人類仍難以真正達到「永生」。

據《紐約郵報》此前報道，目前全球經官方認證最長壽的人，仍是法國女性卡爾芒（Jeanne Calment），享壽122歲164天。這項最新研究則提供新的理論框架，認為人類若能克服現有老化機制，壽命仍可能受到DNA不可避免累積損傷的限制，而真正突破200歲，仍面臨極大生物學挑戰。

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