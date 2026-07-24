WFH開會強制開鏡頭？女員工焦慮發作起訴公司　法庭裁定職場歧視

居家辦公（WFH）開會是否必須露臉？英國南倫敦勞動法庭最近針對一宗職場歧視案做出裁決，一名任職於旅遊服務公司「Holiday Extras」的居家客服員泰特（Laura Tait），因患有嚴重焦慮症，請求在商業視訊會議中「關閉攝影機」並減少電話客服量，卻遭到主管拒絕。法庭認定，資方未提供足夠的「合理調整」已構成身心障礙歧視，判決泰特勝訴，公司須支付一筆賠償金。



被逼開鏡頭「先試試看」 客服員焦慮發作停職至今

據外媒報道，泰特於2021年6月起受聘為Holiday Extras的遠端客服人員。然而，高壓的客戶服務電話讓她長期備受焦慮症折磨，並自2022年起多次因健康問題請假，甚至因「極度疲勞」申請緊急休假。

高壓的客戶服務電話讓她長期備受焦慮症折磨。（Unsplash@Julian Hochgesang）

2023年7月，泰特向主管提出希望將工作重心轉向「文字線上聊天與電子郵件」，以減少電話與視訊接觸。雖然主管當時承諾會盡力配合，但同年8月的一場遠端培訓會議中，泰特因焦慮發作請求關閉鏡頭，高層卻堅持要求她「先打開鏡頭，看看表現如何」。泰特因無法承受壓力被迫登出會議，並於同年10月起因工作壓力與焦慮獲准病假，至今仍未返回崗位。

法官認定職場歧視：公司未及時做出「合理調整」

泰特隨後向勞動法庭提起身心障礙歧視訴訟。法官奧德（Liz Ord）在裁決中指出，雖然公司營運總監最終在2024年10月正式同意關閉鏡頭的調整方案，但這項合理調整「本應早在2023年8月24日首次得知泰特過度疲勞時就該實施」。

泰特隨後向勞動法庭提起身心障礙歧視訴訟。（Unsplash@Vasilis Caravitis）

法官認為，資方延遲提供合理調整，已導致泰特在職場上面臨「重大不利」，因此裁定公司違反《身心障礙歧視法》，具體賠償金額將於日後裁定。

高壓職場成心理健康殺手 8成員工直指「工作是壓力源」

這宗官司也再次掀起各界對「職場心理健康」與高壓環境的關注。先前，一名28歲的哥倫比亞大學畢業生瑟曼（Annie Surman），便因無法承受紐約資料儲存公司MongoDB的企業變動與極度工作壓力，導致嚴重焦慮與憂鬱，最終走上絕路。

最新職場調查數據顯示，全球有高達80%的員工認為「工作」是導致自身心理健康惡化的主因，更有近40%的人曾因壓力過大而選擇突然離職。研究人員指出，高壓環境極易導致員工「職業倦怠」（Burnout），越來越多人為了維護心理健康，選擇降職、離職或轉向責任較輕的職位，在現代社會中，「在外人眼中看似退步的選擇，往往是員工為了自我保護所做出的決定。」

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