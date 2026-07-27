米萊炮轟盧拉「流氓」　巴西外交部召回駐阿根廷大使

阿根廷總統米萊（Javier Milei）7月25日（周六）參加活動時，指責巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）是竊賊與流氓，還稱巴西聯邦最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）是垃圾，因其拒絕米萊探望巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的請求。而對於米萊的侮辱言論，巴西外交部周日宣布召回駐阿根廷大使，以示不滿。



美媒報道，巴西聯邦最高法院院長法欣（Edson Fachin）稱米萊的言論「是對巴西最高法院法官的無禮侮辱，而且是在巴西領土上發表的」。巴西外交部發言人表示，米萊發表上述言論後，已召回駐巴西大使比泰利（Julio Bitelli）進行諮詢。

2026年7月25日，巴西聖保羅，圖為阿根廷總統米萊在自由黨集會中現身，支持宣布將參選下任總統的弗拉維奧。（Reuters）

布宜諾斯艾利斯省省長基西洛夫（Axel Kicillof）則在X平台上表示，他已於周日聯繫巴西維埃拉（Mauro Vieira）表示，「米萊的言論不能代表阿根廷人民的心聲」。

基西洛夫指，自己「深感羞愧地目睹了米萊總統冒犯並侮辱巴西政府、巴西總統以及整個國家的行為。我們布宜諾斯艾利斯省重申，阿根廷尊重其兄弟國家，並致力於區域一體化。」