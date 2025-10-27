阿根廷中期選舉　總統米萊大勝　揚言推動更多改革

阿根廷10月26日舉行中期選舉，總統米萊（Javier Milei）領導的自由前進黨（La Libertad Avanza，LLA）在國會得票近四成一，他表示將會繼續推動更多改革。



路透社及法媒報道，今次中期選舉需要改選眾議院一半及參議院三分一席位，亦是米萊兩年前上任以來，他和自由前進黨面對的首場全國選舉。在已點算的九成選票中，自由前進黨得票40.84%，領先獲31.64%選票、在上月布宜諾斯艾利斯地方選舉報捷的中間偏左政黨「貝隆主義」（Peronism）。

阿根廷10月26日舉行中期選舉，是總統米萊上台兩年的一次重大考驗。圖為他當天到票站投票時，與選舉人員握手。（Reuters）

立場右傾的米萊在點票結果公布後表示，國家通過一個轉捩點，指選民用票表達對國家不可逆轉地改變前進道路的願望。他亦已經邀請各地方首長商討國會安排，並稱多位來自其他政黨的參眾議員或與自由前進黨達成合作協議。

米萊上台時承諾透過連串痛苦改革，帶領阿根廷走出經濟困境，但當地貨幣披索持續受壓，因此他向盟友美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）求助。華府承諾向阿根廷提供400億美元（約3120億港元）援助，但揚言假如選舉結果不似預期，美國就不會如此「慷慨」。