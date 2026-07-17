世界盃｜米萊遵守多年阿根廷總統迷信傳統 缺席決賽避做「燈神」
撰文：林嘉敏
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世界盃衛冕冠軍阿根廷將於7月19日決戰西班牙，阿根廷總統米萊（Javier Milei）16日表示因迷信好運加持，因此不會親赴美國觀戰，而是全程留守總統官邸為球隊打氣。
當米萊被問及是否會與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）一同前往新澤西州觀看決賽時，他表示「絕不可能」（No way），並稱將繼續在奧利沃斯（Olivos）總統官邸觀賽。
據美媒報道，阿根廷總統不赴現場看球由來已久，可追溯至1990年世界盃。當時總統梅內姆（Carlos Menem）在首仗對喀麥隆前與職球員見面，結果球隊爆冷落敗，被貼上不祥標籤，此後歷任總統皆避免現場觀賽，以防破壞球隊運勢。
講求「cábalas」（一種不成文的規矩的幸運儀式）是阿根廷足球文化特色，球迷普遍恪守各類迷信傳統，包含固定觀賽位置、不洗球衣、賽前誦讀經文、冷凍對手人像紙條等，盼為球隊招來好運。
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