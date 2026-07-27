東野圭吾逝世｜生前留下最後小說　遺作《永遠的記憶》8月5日上市

日本放送協會報道，曾獲直木賞的68歲日本知名作家東野圭吾7月23日因大腸癌逝世，出版商周一證實有關消息，並表示其葬禮已由家屬低調完成。東野圭吾曾以《容疑者X的獻身》、《白夜行》、《解憂雜貨店》、《惡意》及《時生》等多部名作轟動全球，有消息指其生前最後的作品即將於下月推出。



東野圭吾於1985年以校園密室殺人題材《放學後》，勇奪第31屆江戶川亂步獎正式出道，他其後辭去工程師職務專心投入寫作。

1999年，東野圭吾以《秘密》榮獲日本推理作家協會獎。2005年，他推出代表作《嫌疑犯X的獻身》（容疑者Xの献身），以數學天才高中教師推理解決案件為題材，為他贏得第134屆直木賞與第6屆本格推理大賞，將這位作家的寫作事業推至頂峰。

東野圭吾。（FB圖片）

東野圭吾著作等身，至今出版達106部作品，幾乎每年都有作品推出，其中《神探伽利略》系列更由男神福山雅治主演改編為電視劇與電影風靡全球；另外，《加賀恭一郎》系列和《假面飯店》系列等，也是票房與口碑雙收的經典作品。

2023年，東野圭吾獲頒紫綬褒章與菊池寬賞，其著作在國內的累計發行量正式突破1億冊大關。此外，他曾於2009年至2013年擔任日本推理作家協會理事長，並於2014年至2019年擔任直木賞評選委員。

據講談社與文藝春秋指出，東野圭吾原定於8月5日出版《神探伽利略》系列的最新長篇小說《永遠的記憶》，如今這部作品將成為這位日本大師留給世界的最後遺作。