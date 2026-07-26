日本奈良「飛鳥藤原宮都」獲列入《世界文化遺產名錄》

聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會7月26日宣布，將日本奈良縣的飛鳥藤原宮都遺址列入世界遺產名錄，作為文化財產。這項決定是在韓國釜山舉行的世界遺產委員會會議上做出，代表日本第22處文化遺產正式列入世界遺產名錄。此前，位於新潟縣的佐渡島金礦於2024年被列入世界遺產名錄。加上自然遺產，日本的世界遺產總數已增至27處。



據《日本時報》（Japan Times）報道，委員會表示，該遺址展示了與中國大陸和朝鮮半島的文化交流，以及佛教的傳入，這對後世產生深遠的文化影響。委員會亦指出，該遺址是東亞古代都城形成過程的重要實體證據。

社交平台上有關「飛鳥藤原宮都」的介紹：

「飛鳥藤原宮都」遺址包含19處考古遺址，其年代跨越西元6至8世紀，與古代都城飛鳥和藤原相關，分布於奈良縣飛鳥村以及橿原市和櫻井市。這些遺址包括飛鳥宮遺址、繼飛鳥之後成為都城的藤原宮遺址，以及以其色彩鮮豔的壁畫而聞名、被指定為國寶的高松塚墓。

「飛鳥藤原宮都」於2007年被列入聯合國教科文組織備選名單。然而，要證明其具備列入世界遺產名錄所需的「突出普世價值」，並製定充分的保育措施，則需要時間。

2025年，日本政府向聯合國教科文組織提交「飛鳥藤原宮都」的提名，稱其為獨特的遺產，展現了古代東亞國家形成初期，在兩個古代都城交替之際，中央集權國家的興起。

2025年9月，聯合國教科文組織的諮詢機構－國際古蹟遺址理事會（ICOMOS）進行了實地考察。今年6月，ICOMOS建議將該遺產地列入世界遺產名錄。 ICOMOS敦促日本繼續研究高松塚墓和木虎墓中壁畫的保育和潛在的修復方案，該建議已被納入世界遺產委員會的最新決定。