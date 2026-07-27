日本推「大人專屬」玩具反斗城　百人排隊搶逛　首日營收狂飆386%

近年「Kidult（大人小孩）」市場快速成長，日本玩具反斗城近日在東京上野丸井百貨開設首間大人玩具專門店。開幕前便吸引約100人排隊，首日營收更達原定目標的386%，成功吸引Z世代、千禧世代及海外旅客目光。



玩具反斗城上野丸井店以「Kidult」概念打造。「Kidult」是由英文「Kid（小孩）」與「Adult（大人）」結合而成的新詞，泛指喜愛動漫、公仔、扭蛋、集換式卡牌等興趣與娛樂內容的成年人。

日本「大人專屬」玩具反斗城登陸上野：

不同於一般玩具反斗城門市，上野丸井店鎖定成年消費者為主要客群，提供嗜好商品、角色周邊及收藏品等多元品項，滿足不同消費者的興趣與喜好，開幕當日就吸引約百人排隊，首日營收達原定目標的386%。

玩具反斗城上野丸井店店長表示，過去被認為是「小孩子專屬」的玩具，如今逐漸成為居家擺飾，被融入日常生活的一部分。將玩具與收藏融入生活的消費方式，正逐漸成為新的生活趨勢。

日本少子化嚴重 玩具市場規模卻持續擴大

儘管日本少子化問題日益嚴重，但玩具市場規模仍持續擴大。2023年度，日本國內玩具市場規模首度突破1萬億日圓（約480億港元）。2025年度更進一步攀升至1.1664萬億日圓（約560億港元），較前一年度成長6.3%，再創歷史新高。

延伸閱讀：日本清潔工打掃倒閉商店發現「破爛玩具」 轉手拍賣狂賺23萬元

+ 5

業界分析指出，市場持續成長的一大原因，在於喜愛玩具與收藏嗜好的「Kidult」族群需求快速增加。看準這股趨勢，日本玩具反斗城目前已在日本開設3間鎖定該族群的專門店。

日本「大人專屬」玩具反斗城登陸上野，與旁邊六層高的著名玩具店Yamashiroya「打對台」。（圖／翻攝自Google map）

延伸閱讀：

孕婦遭「剖腹取嬰」放血亡！突接1神秘來電 慘淪哥國路邊屍

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】