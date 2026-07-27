日本推「大人專屬」玩具反斗城 百人排隊搶逛 首日營收狂飆386%
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
近年「Kidult（大人小孩）」市場快速成長，日本玩具反斗城近日在東京上野丸井百貨開設首間大人玩具專門店。開幕前便吸引約100人排隊，首日營收更達原定目標的386%，成功吸引Z世代、千禧世代及海外旅客目光。
玩具反斗城上野丸井店以「Kidult」概念打造。「Kidult」是由英文「Kid（小孩）」與「Adult（大人）」結合而成的新詞，泛指喜愛動漫、公仔、扭蛋、集換式卡牌等興趣與娛樂內容的成年人。
日本「大人專屬」玩具反斗城登陸上野：
不同於一般玩具反斗城門市，上野丸井店鎖定成年消費者為主要客群，提供嗜好商品、角色周邊及收藏品等多元品項，滿足不同消費者的興趣與喜好，開幕當日就吸引約百人排隊，首日營收達原定目標的386%。
玩具反斗城上野丸井店店長表示，過去被認為是「小孩子專屬」的玩具，如今逐漸成為居家擺飾，被融入日常生活的一部分。將玩具與收藏融入生活的消費方式，正逐漸成為新的生活趨勢。
日本少子化嚴重 玩具市場規模卻持續擴大
儘管日本少子化問題日益嚴重，但玩具市場規模仍持續擴大。2023年度，日本國內玩具市場規模首度突破1萬億日圓（約480億港元）。2025年度更進一步攀升至1.1664萬億日圓（約560億港元），較前一年度成長6.3%，再創歷史新高。
延伸閱讀：日本清潔工打掃倒閉商店發現「破爛玩具」 轉手拍賣狂賺23萬元
+5
業界分析指出，市場持續成長的一大原因，在於喜愛玩具與收藏嗜好的「Kidult」族群需求快速增加。看準這股趨勢，日本玩具反斗城目前已在日本開設3間鎖定該族群的專門店。
模型之都靜岡市：高達玩具與四驅車誕生地 公共電話郵筒也是模型話題懷舊玩具Top 10：寶可夢卡牌僅排第3 第1名首次爆紅在25年前絕對意想不到 「日本手作狂人」將膠鴨玩具與衣夾變成「超人」日本拉麵店公告「吉伊卡哇禁入」惹議 揭曾有客人餐後佔位玩周邊
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】