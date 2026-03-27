日本據報擬引進烏克蘭無人機　俄羅斯：將招致嚴厲報復

日本傳媒早前引述防衛省消息人士指，日本政府開始討論引進烏克蘭製造的攻擊型無人機，希望從中獲得知識，未來實現國產化。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）3月25日稱日方加深與基輔的軍事合作，警告任何試圖向基輔提供武器的舉動均會被俄方視為敵對行為，必將招致嚴厲報復。



扎哈羅娃在例行記者會上回應傳媒提問，她指烏克蘭已經公開要求用無人機換取對烏軍的武器援助，而日本正加深與烏方軍事合作，這將令和平解決俄烏衝突前景更加渺茫。

日本共同網15日引述防衛省消息人士稱，日本缺少無人機相關知識經驗，而烏克蘭的無人機技術則基於實戰結果在短時間內不斷改進、性能優異。日方希望能獲得有關知識，未來實現國產化。報道也指，簽署雙邊武器轉讓協議是促成這項舉動的選項之一，烏克蘭渴望用本國的國防技術換取日本提供的武器；而日本目前正研議適度放寬「防衛裝備轉移三原則」，使其原則上可出口致命武器。