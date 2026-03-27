東京池袋持刀殺人　日警指疑兇是女死者前男友　去年跟蹤對方被捕

3月26日晚上，一名男子在日本東京池袋陽光城（Sunshine City）寶可夢中心刺死一名女員工，隨後自殺身亡。日本警方初步調查指，該名男子是死者的前男友，2025年12月曾因跟蹤和騷擾女死者被捕，後來被釋放。



綜合日媒TBS NEWS DIG與《每日新聞》報道，26日晚上約7時20分，在豐島區東池袋陽光城寶可夢中心（Pokémon Center Mega Tokyo），一間銷售熱門遊戲「寶可夢」週邊商品的商店裏，臨近打烊時突然響起尖叫聲。

一名女店員，春川萌衣（21歲）被疑兇廣川大起（日文：広川大起，26歲）突然刺傷。廣川隨後刺傷自己的頸部。儘管兩人均被迅速送往醫院，惟情況危急，最終均傷重身亡。

網上傳出據報是事發現場的影片：

據報道，春川萌衣被刺後當場倒地，衣服上沾滿了鮮血；隨後，廣川大起用刀刺傷了自己的脖子，也倒在了地上。顧客們四散奔逃，店內一片混亂。

據調查人員稱，廣川大起是春川萌衣的前男友，曾在2025年12月25日因涉嫌跟蹤春川萌衣，違反《跟蹤騷擾規制法》被捕。

日本媒體就池袋持刀殺人案的報道：

廣川大起隨後於今年1月30日被簡易起訴並獲得釋放，警視廳其後已對其發出限制令等措施。

同時，春川萌衣據報事發時已前往朋友家暫住，並暫停了兼職工作。

東京警視廳正在調查事件發生的具體情況。