英國新首相貝安德誓改革社會保障體系　紓緩NHS壓力

英國新首相貝安德（Andy Burnham）7月24日談及多個議題，誓言改革英國社會保障體系，以紓緩國民健康服務體系（National Health Service，NHS）面臨的壓力。



貝安德接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「我將竭盡所能，利用我現有的政治資本來修復支離破碎的社會保障體系。我絕不會在卸任前不推動實質性的改革」。他還警告，如果不進行改革，NHS就會「因試圖照顧那些其實根本不需要進入NHS體系的人而不堪重負，最終崩潰」。

2026年7月24日，英國倫敦，圖爲英國新任首相貝安德，在上任後首次接受英國廣播公司訪問。（BBC via Reuters）

不過貝安德未在訪問中明確表示改革的時間表，稱會盡快推進，並補充，雖然引入新體係需要時間，但仍希望能在自己任期內實現實質性變革。他也建議提高領取福利的門檻，並表示英國必須認真着手降低福利開支，相信可以因此鼓勵人們重返工作崗位，還說這涉及到「改變援助的性質」。

貝安德2009年擔任衞生大臣時曾提議建立一個「全民社會照顧體系」並推動通過強制徵稅來籌措資金，不過最終未能實現。