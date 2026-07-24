英國政府在曼城啟用「北方唐寧街10號」　首相貝安德展開首天工作

英國首相府發表聲明，宣布在英格蘭西北部城市曼徹斯特啟用「北方唐寧街10號」，首相貝安德（Andy Burnham）將於7月24日在新辦公地點舉行首次會議，首相及其他內閣大臣今後也將定期在此辦公。聲明指，此舉旨在改變國家經濟決策只是由倫敦中央政府作出的局面。



首相府的聲明指，「北方唐寧街10號」位於曼徹斯特市中心的赫倫大廈（Heron House），與英國政府通訊總部（GCHQ）的辦公大樓位於同一棟建築物內，將會統籌地方經濟發展和分權政策。貝安德預計今後每星期都會到曼徹斯特辦公。

除貝安德外，教育大臣布樂詩（Lucy Powell）和首席大臣賀樂怡（Louise Haigh）也將定期在新址辦公，預計到2027年年底將有多達300名公務員在當地辦公。

貝安德周五將主持國家經濟委員會會議。該委員會是內閣下屬的一個委員會，於2008年首次成立，旨在應對英國各地面臨的經濟挑戰。這次會議將匯聚高級部長和各地區市長，共同「將權力下放置於政府改善英國使命的核心」。

唐寧街10號將不會是貝安德的唯一辦公地點。（路透社）

在會議召開前，貝安德表示：「40年來，權力和資源一直集中在中央，太多社區感到被遺忘，沒有得到應有的關注和投資。」

歷屆政府都曾試圖將更多公務員遷出倫敦，去年英國政府設定了削減首都公務員1.2萬人的目標。根據當局的最新數據顯示，19.6%的公務員在倫敦辦公，這一比例在過去4年中一直在逐步下降；另外，在倫敦以外地區擔任高級職務的公務員比例為13.5%，而倫敦的比例為34.7%。