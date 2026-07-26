英國新首相貝安德：若需要會公開批評特朗普　以捍衛英利益｜有片

在7月20日正式就職英國新任首相的貝安德（Andy Burnham），於周日接受上任後的首次訪問，他在被問及是否會公開批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）時明確回應，稱爲了維護國家利益，會公開批評特朗普。



英國廣播公司（BCC）報道，貝安德在被問及若情況適合，是否會公開批評特朗普時，他說：「當然」，還強調「必須將本國的國家利益置於首位。若要妥善履行這項職責，這就是必須做的事」，他也補充自己對特朗普發動的伊朗戰事感到擔憂，而自己「絕不會因有所顧慮，而隱瞞自己認為正確的觀點」。

特朗普在貝安德正式就職後與他通話，雙方討論軍事合作及中東等多個議題。彭博社報道指，貝安德在通話後則批准美國繼續使用英國軍事基地，以便美國襲擊伊朗，延續前任首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的政策。

2026年7月24日，英國倫敦，圖爲英國新任首相貝安德，在上任後首次接受英國廣播公司訪問。（BBC via Reuters）

貝安德也在訪問中提及自己對特朗普的印象，稱自己與對方的首次接觸「非常順利」，指特朗普「非常友善」。不過在兩度被問到是否信任美國總統時，貝安德未直接回應，而是稱：「世界一直在變化，不是嗎？顯然你只能根據事態的發展來判斷。」