英媒：美國新澤西州禁「監控定價」　暫停安裝新電子價籤一年

美國新澤西州（New Jersey）州長謝里爾（Mikie Sherrill）簽署《公平價格保護法案》後，多間英媒7月26日報道，美國新澤西州（New Jersey）成為全美第一個暫停安裝電子貨架價籤的州份。事源於州長謝里爾（Mikie Sherrill）23日簽署相關法案。它並未要求商家停止使用現有電子標籤，但禁止他們利用顧客個人資料來差別定價，且未來一年不准安裝新的電子價籤。



州長謝里爾在簽署儀式上批評：「監控定價就是把你的個人資料變成對付你的武器。」力推法案的聯合食品與商業工會（United Food and Commercial Workers International Union，UFCW）副主席奧耶費索（Ademola Oyefeso）則表示，暫停令既能避免消費者因為價格隨時變來變去而煩惱，也保護工會的工作崗位。

美國新澤西州（New Jersey）州長謝里爾（Mikie Sherrill）2026年7月23日簽署《公平價格保護法案》。（X@GovSherrillNJ）

持反對意見人士擔心，電子價籤可能會把像機票那樣隨時變動的定價方式帶進雜貨店，甚至可能出現顧客遭監視的情況。謝里爾表示，會利用暫停期研究這項技術的潛在影響，確保訂出規則防止「監控定價」情況的出現。

目前包括沃爾瑪（Walmart）在內零售商堅稱，他們只在關門後才改價格，從沒想過要對不同顧客收不同價錢。電子價籤最大供應商Vusion的高層也說，這些價籤根本沒有鏡頭或感應器，做不到監控，批評外界的擔憂不切實際。新澤西州零售商人協會主席霍盧布（John Holub）則直斥，暫停一年做研究根本是浪費時間，電子價籤就只是個電子標牌而已。

聯合食品與商業工會今年已在12個州推動類似法案，不過迄今只有新澤西州成功過關。