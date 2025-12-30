新澤西州直升機相撞影片曝光　2機師是朋友　常共赴咖啡店用餐

美國新澤西州一架恩斯特龍（Enstrom）F-28A直升機與一架恩斯特龍280C直升機12月28日在哈蒙頓市（Hammonton）機場附近上空相撞，一名飛行員當場死亡，另一人重傷送醫後不治身亡。哈蒙頓警方公布這兩名在墜機事故中喪生的飛行員身份。目擊者稱兩架直升機曾近距離飛行。一間咖啡店老闆稱，兩人看起來關係親近，經常一起到其店內用餐。



哈蒙頓警察局長弗里爾（Kevin Friel）稱，當天兩架直升機剛從哈蒙頓市政機場起飛，沒多久便相撞。71歲的飛行員格林伯格（Michael Greenberg）當場死亡，65歲的飛行員基爾施（Kenneth Kirsc）在醫院被宣告死亡。兩名罹難者均來自新澤西州。

弗里爾亦表示，兩架直升機墜毀在田野和樹林邊緣。其中一架直升機被大火吞噬，隨後哈蒙頓消防隊將火撲滅。據警方稱，目擊者稱兩架直升機在墜毀前曾近距離飛行。

事故影片：

墜機地點附近的圍裙咖啡館（APRON CAFE）老闆西利皮諾（Sal Silipino）說，意外發生前，他們剛在咖啡館吃早餐。他們每週或隔週都會來，「兩人似乎總是一起來，看起來關係親近，像是好朋友或親戚。」