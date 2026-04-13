美國新澤西州快餐店槍擊案　至少1死6人受傷

美國新澤西州一家連鎖快餐店4月11日發生槍擊事件，造成至少1人死亡、6人中槍受傷。當局指出，雖然目前還沒有人被捕，但初步調查顯示，這並非一宗隨機暴力事件，對公眾未構成直接威脅。不過，當局未進一步透露案情。



圖為2026年4月12日，美國新澤西州一家連鎖快餐店在前一晚發生槍擊案後，大批警員到場調查。（Getty Images）

當地檢察官辦公室12日發聲明稱，11日晚上約9點左右，位於聯合鎮（Union Township）的連鎖快餐店Chick-fil-A傳出槍響，1人當場死亡、6人中槍但無生命危險。

當地電視台報道，事發時店內有數十名顧客，多名蒙面槍手闖入餐廳，顧客爭相逃生。有消息稱，傷者包括數名餐廳員工。英國《衛報》報道，聯合鎮人口約6萬，位於紐約市以西約17英里處。

圖為2026年4月12日，美國新澤西州一家連鎖快餐店在前一晚發生槍擊案後，大批警員到場調查。（Getty Images）

追蹤美國槍擊案的網站「槍枝暴力檔案庫」（Gun Violence Archive）顯示，今次事件是今年美國有紀錄的第100宗大規模槍擊事件。該檔案庫將「大規模槍擊」定義為「造成4人或以上傷亡」的案件。