美國歌手D4vd涉謀殺肢解少女案　洛杉磯法官裁定證據已充足

美國警方2025年9月在美國歌手D4vd的座駕內發現一具被肢解及嚴重腐爛的少女屍體後，D4vd因涉嫌謀殺被捕。洛杉磯法官7月27日（周一）裁定，檢方已提供充分證據，足以讓D4vd接受審判。他被控刺死並肢解一名14歲女孩，女孩曾威脅要揭露他們之間的秘密關係。



路透社報道，法官奧爾梅多（Charlaine Olmedo）認定檢方已證明D4vd有罪的可能性合理，這是下令將其還押候審的最低法律標準，因此她下令繼續關押D4vd且不得保釋。

法官駁回辯方提出的辯稱，即檢方主要依靠間接證據的指控在許多技術性問題上有缺陷。而洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）事後表示，他的辦公室尚未決定是否尋求判處D4vd死刑。

在審判中定罪需要由12名陪審員組成的陪審團一致認定被告有罪，且排除合理懷疑。霍克曼表示，這比預審聽證會的要求高得多，但他相信他的辦公室能夠達到這項標準。

2026年4月16日，美國洛杉磯警方4月16日表示，R&B歌手D4vd因涉嫌謀殺被捕。數月前，警方在其特斯拉車內發現了一具嚴重腐爛的少女屍體。圖為遇害女子，14 歲的埃爾南德斯（Celeste Rivas Hernandez）。（網絡圖片）

2025年9月，洛杉磯警察局接獲報案稱，一輛登記在D4vd名下、被扣押的車輛散發出惡臭，警方之後在車內發現一具遭肢解的屍體，之後確認死者為14歲少女埃爾南德斯（Celeste Rivas Hernandez）。