FAA：453架波音737 MAX疑似座椅安裝不當　或需檢查以防事故

美國聯邦航空管理局（FAA）說，453架在美國註冊的波音737 MAX客機的座椅可能需要進行檢查，以防因座椅安裝不當並需要修復。



路透社報道，FAA周一（7月27日）發布擬議適航指令說，他們收到報告，指部分座椅元件未正確安裝在飛機座椅導軌上。這意味著如果載荷增加、遇到亂流或緊急迫降，這些元件可能會從座椅導軌上脫落。

FAA說：「如果發生這種情況，在緊急迫降時乘客和機組人員可能會受傷，或可能阻塞通道、延緩疏散速度。」

當局亦表示，每架737 MAX飛機可能有多達69個安裝在導軌上的客艙座椅元件，修復每個元件預計需要一個工時，無須更換任何部件。

FAA未說明航空公司需要多快解決這個問題。

資料圖片：一架波音737 MAX飛機在工廠正在組裝。（Reuters）

FAA僅對美國航空公司擁有管轄權，但外國航空管理機構通常會在適用情況下遵循美國FAA的指令。

波音公司未立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

