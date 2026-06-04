德國漢莎航空波音787客機起落架突然坍塌　多名員工受傷｜有片

據英媒報道，一架波音787客機6月4日（周四）在德國法蘭克福機場登機口附近發生事故。網上影片可見，一架客機的前起落架（nose gear）突然坍塌。漢莎航空（Lufthansa）其後表示，事故造成多名機組人員受傷，並指事發時機上員工包括機組及地勤人員。



網上影片可見，一架波音787客機的起落架突然坍塌：

據路透社報道，漢莎航空發言人在電郵聲明中表示：「當時乘客尚未登機。」聲明還補充指，事故發生時，機組及地勤人員都在機上。

漢莎航空提到：「多名機組人員受傷，目前正在接受治療。」

路透社的攝影師看到，這架雙引擎寬體客機部分機腹朝下，周圍停放多輛緊急救援車輛。

漢莎航空表示，事故發生在下午12時45分（本港時間下午6時45分），該航班原計劃負責飛行LH450航班，目的地為洛杉磯。

漢莎航空補充道：「我們目前正與相關部門一起調查事故的具體情況。」

報道指，漢莎航空營運的波音787-9客機是787系列客機中相對較新的機型，該集團計劃逐步淘汰效率較低的客機，簡化其機隊。