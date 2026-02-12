德州機場一度關閉引起混亂　美媒：涉國防部與FAA內訌

美國聯邦航空管理局（FAA）2月10日晚無預警下令關閉德州埃爾帕索市（El Paso）上空空域10天，惟在數小時後又突然撤銷，導致當地航班大亂、醫療轉運受阻，引發外界猛烈批評。交通部長達菲（Sean Duffy）事後指，有墨西哥販毒無人機越境闖入德州，航空局與國防部應對，故關閉機場空域，而有關威脅目前已消除。美聯社引述消息報道，國防部希望測試用作擊落墨西哥販毒無人機的雷射武器，但航空局希望確保商業航空安全，故決定關閉機場領空。



FAA最初以「特殊安全原因」為由，自10日晚間起對包含福布利斯軍事基地（Fort Bliss）在內的10海里範圍實施禁飛。市長約翰遜（Renard Johnson）批評此舉造成「混亂與困惑」，且未與地方政府協調，導致多項醫療、軍事與社會服務暫停，形同重演「911」事件級別的中斷。

禁飛還導致14架航班取消、至少13架延誤，醫療救援飛機被迫改降其他機場。有旅客滯留機場，航空公司櫃位大排長龍。

檔案照片：聯邦航空管理局署長布萊恩·貝德福德於2025年9月9日在美國華盛頓特區舉行的美國商會2025全球航太高峰會上發表演說。（Reuters）

有消息人士指稱，關閉空域源於五角大廈擬測試一種新型雷射武器，用以擊落墨西哥販毒集團的無人機，惟此舉引發與FAA的嚴重爭執，最終導致機場運作陷入混亂。FAA出於對商業航班安全的憂慮，反對五角大廈在未充分協調下進行測試。儘管雙方已安排會議商討，但軍方仍執意推進，迫使FAA下令關閉空域以策萬全。

民主黨眾議員埃斯科巴（Veronica Escobar）指聯邦政府未事先通知，要求公開說明。墨西哥華雷斯市長亦否認美方所指「墨西哥販毒集團無人機入侵」的說法。目前空域已恢復正常，但FAA仍未提供完整解釋。