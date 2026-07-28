俄羅斯與朝鮮首條公路橋將竣工　被質疑作俄烏戰爭補給通道

俄羅斯和朝鮮首條跨境公路大橋即將完工，兩國官方稱大橋用於經貿與旅遊，但烏克蘭人權組織Truth Hounds卻指出其實為隱蔽軍事補給通道，或影響俄烏戰局。



該公路大橋橫跨圖們江（Tumen River），是兩國之間修建的第一條公路連接線，毗鄰現有唯一鐵路連接的「友誼大橋」，目前朝方口岸設施已竣工，俄方工程滯後，通車時間未定。

這是一座跨國鐵路大橋，位於灰幕洞與朝鮮鹹鏡北道南陽的圖們江上。該橋由敦圖鐵路通往朝鮮羅津港。照片拍攝於1933年。（歷史圖館微信公眾號）

儘管朝俄對外宣稱該大橋建設旨在擴大貿易和旅遊業，但Truth Hounds指出，項目造價超1億美元（約7.8億港元），而2024年俄朝雙邊貿易僅3400萬美元（約2.7億港元），經濟收益遠不足以支撐建設成本，組織判斷其本質屬戰略軍事基建。

Truth Hounds研究員表示，公路運輸更易規避衛星監控：貨車外觀統一、裝卸快、裝卸點位分散；加上俄方同步興建直升機坪，將有利雙方武器、人員隱秘輸送，深刻影響俄烏戰局走向。

2024年俄朝簽署全面戰略夥伴條約後啟動工程，雙方軍事合作持續加深。目前已有逾1.4萬名朝鮮士兵赴俄參戰，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日警告，俄方將接收3萬新增朝軍；此前亦有大量朝鮮炮彈、導彈運往俄羅斯。